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Ekonomi

Tüketicilerin bankalara borcu 115 milyar YTL'ye düştü

Derinleşen kriz koşullarında bankalar yeni kredi vermekten sakınırken, verilen kredileri de takibe aldı. Bu tutum tüketicilerin bankalara borcunun gerilemesine yol açtı.

13 Kasım 2008 02:00

Derinleşen kriz koşullarında bankalar yeni kredi vermekten sakınırken, verilen kredileri de takibe aldı. Bu tutum tüketicilerin bankalara borcunun gerilemesine yol açtı.

Tüketicilerin bankalara, tüketici kredisi ve kredi kartları kullanımından kaynaklanan toplam borcu 31 Ekim-7 Kasım haftasında 387.1 milyon YTL azalarak 114 milyar 945 milyon YTL'ye düştü.

Merkez Bankası'nın verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, bankaların tüketici kredisi alacakları anılan haftada 375.7 milyon YTL azalarak 82 milyar 630.5 milyon YTL'ye, kredi kartı alacakları da 11.3 milyon YTL'lik azalışla 32 milyar 315.3 milyon YTL'ye indi.

Konut kredisi alacakları söz konusu haftada 129.8 milyon YTL'lik azalışla 38 milyar 51.3 milyon YTL oldu. Taşıt kredilerinin 53.2 milyon YTL azalışla 5 milyar 686.6 milyon YTL olduğu söz konusu bir haftalık dönemde, diğer tüketici kredileri de 192.7 milyon YTL'lik azalışla 38 milyar 892.5 milyon YTL'ye düştü.

Tüketicilerin geçen hafta 32 milyar 315.3 milyon YTL olan kredi kartı borçlarının 32 milyar 268.6 milyon YTL'lik bölümünün YTL cinsinden olduğu belirlendi.

YTL cinsi kredi kartı borçları bir haftada 5.2 milyon YTL azaldı. Tüketicilerin yabancı para cinsinden kredi kartı borçları ise 6.1 milyon YTL azalarak 46.6 milyon YTL'ye düştü.

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