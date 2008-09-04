Tüketicilerin bankalara borcu 112 milyar YTL

Tüketicilerin bankalara, tüketici kredisi ve kredi kartları kullanımından kaynaklanan toplam borcu, 22-29 Ağustos haftasında, 1 milyar 45 milyon YTL'lik artışla 112 milyar 79 milyon YTL'ye yükseldi.



Merkez Bankası verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, bankaların tüketici kredisi alacakları anılan haftada 653.1 milyon YTL artarak 80 milyar 651 milyon YTL'ye yükselirken, kredi kartı alacakları da 391.8 milyon YTL artarak 31 milyar 428 milyon YTL'ye ulaştı.



Konut kredisi alacakları söz konusu haftada 147 milyon YTL'lik artışla 37 milyar 383 milyon YTL oldu. Taşıt kredilerinin 16.9 milyon YTL artışla 5 milyar 855 milyon YTL olduğu söz konusu bir haftalık dönemde, diğer tüketici kredileri de 489.1 milyon YTL'lik artışla 37 milyar 412 milyon YTL'ye çıktı. Tüketicilerin geçen hafta 31 milyar 427 milyon YTL olan kredi kartı borçlarının 31 milyar 399 milyon YTL'lik bölümünün YTL cinsinden olduğu belirlendi. YTL cinsi kredi kartı borçları bir haftada 392 milyon YTL arttı. Tüketicilerin yabancı para cinsinden kredi kartı borçları ise 351 bin YTL azalarak 28.4 milyon YTL'ye geriledi.

