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Ekonomi

Tüketicilere 'gram atın' tavsiyesi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Hatice Saadet Kalyoncu, 'Tüketicilerimiz, eğer alacaksa satım ve alımlarda fiyat aralığının daha az olduğu gram altını tercih etsin' dedi

17 Eylül 2013 14:58

Kalyoncu, altının alım ve satımı arasındaki fiyat aralığının çok açıldığını söyledi.
Altın piyasasında spekülasyonların etkili olduğunu savunan Kalyoncu, "Eskiden tulumbalar vardı ve tulumbanın çalışması için önce siz bir kova su koyarsınız sonra tulumbadan suyu çekesiniz. Bugün altın piyasası da bu şekilde yürüyor. Parası olanların bir kova suyu var ve o suyu koyup tulumbadan suyu çekiyorlar. Yani yine daha fazla parası olanlar kazanıyor" diye konuştu.
Kalyoncu, geçtiğimiz yıllarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altında sert düşüşlerin yaşandığını anlatarak,  "Tasarruf yapmayı düşünen tüketici, piyasadaki ' altın artacak veya azalacak' söylemlerine kapılıp ani kararlar vermemeli. Bu şekilde bir düşüşle ani zararlara uğrayabilirler. Tüketicilerimiz, eğer alacaksa cumhuriyet altını veya çeyrekaltın değil de satım ve alımlarda fiyat aralığının daha az olduğu gram altını tercih etsin" ifadesini kullandı.
Darphane'de yaşanan grev nedeniyle altın arzının azaldığını belirten Kalyoncu, "Tüketicilerimiz, bu sebeple aldığı altının sahte olup olmadığına özellikle dikkat etmeli" dedi. 

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