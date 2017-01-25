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Ekonomi

Tüketiciler temel ihtiyaçlara yöneldi, lüks talep zayıfladı

BKM, 2016 harcama verileri tüketim eğilimindeki gelişmeleri ortaya koydu

25 Ocak 2017 17:07

Bankalararası Kart Merkezi (BKM ),tarafından açıklanan 2016 kredi kartı kullanım detayları da yıl genelinde lüks tüketimin ivme kaybettiğini ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini ortaya koydu. AVM'lerde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin veriler tüketicilerin zorunlu harcamalara yöneldiğine işaret etmekteydi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini açıkladı.

Sektörel verilere bakıldığında istatistikler, 2016 yılında kartlarla daha çok tasarruf yapıldığını ortaya koyarken lüks tüketim ve turizm harcamalarının 2015’e kıyasla azaldığını gösteriyor. Kart harcamalarının en fazla artış gösterdiği sektörler ise bireysel emeklilik (yüzde 84), kamu/vergi (yüzde 72), sigorta (yüzde 25), yemek (yüzde 17) ve sağlık (yüzde 14) olarak sıralanıyor.

"Geleceği garantileme eğilimi"

Temel tüketime yönelik sektörlerdeki harcama artışının enflasyona paralel ya da biraz daha üzerinde olduğunu vurgulayan Dr. Soner Canko, “Tasarrufa yönelik sektörlerdeki yüksek artışı, bireylerin geleceklerini garanti altına alma eğilimi kapsamında yorumluyoruz. Lüks tüketime yönelik sektörlerde ise harcamaların aynı seviyede kaldığını ya da enflasyonun altında büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.

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