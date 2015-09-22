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Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık ilk sırada

"Kurbanlar utandıkları için şikayetçi olmuyor"

22 Eylül 2015 13:03

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, jigololuk vaadiyle dolandırıcılığın ilk sırada geldiğini belirterek “Kurbanlar utandıkları için şikayetçi olmuyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hukukçulardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi. Tüketicilerin, maddi kazanç vaadiyle bazen polisiye yöntemlerle, bazen de eğitim ve sağlık konularında dolandırıldığını anlatan Şahin, 11 ana başlık halinde ele alınan dolandırıcılık yöntemleri konusunda, uyarılarda bulundu.

Özellikle jigololuk ve cin çıkarma yöntemlerinin, dolandırıcılar tarafından kullanıldığını, ancak dolandırılan kişilerin şikayetçi olmaya utandıklarını ifade eden Şahin, şöyle dedi:
 

Ayda 5 bin TL yalanı


 
Şahin, “Jigololuk, çok fazla kişinin dolandırıldığı ama şikayetçi olamadığı bir dolandırıcılık yöntemi. ’Ayda 5 bin TL kazanmak ve dul bayanlarla birlikte olmak ister misin?’ reklamıyla başlayıp, kayıt için hatırı sayılır bir para alınıp, bir daha da irtibat kurulamıyor. Kimse de afişe olmamak için şikayetçi olmuyor. Cin çıkarma da, maalesef şikayet edilmeyen veya edilemeyen başka bir dolandırıcılık yöntemi. Din kullanılarak dolandırıcılık yapılıyormuş gibi gözükse de, din konusunda yeterli bilgisi olmayanların düştüğü bir tuzak. Burada hem maddi hem de cinsel istismar söz konusu.” 
 
Şahin kendilerini savcı, polis, eğitimci gibi tanıtıp veya "Hediye kazandınız" mesajları atarak, tüketicilerin dolandırılmak istendiğine de dikkat çekti.

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