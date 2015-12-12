Tüketici Mahkemesi: İstanbulkart’ın parayla satılması yasal değil, vatandaş parasını geri alacak

Tüketici mahkemesi, metro, tramvay, otobüs, vapur ve metrobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart’tan alınan 10 liralık bedelin yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Vatandaş, boş kart için ödediği bedeli geri alabilecek.

Cihan’ın haberine göre İstanbul 1’inci Tüketici Mahkemesi, boş kart için vatandaştan alınan ücretin yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Parasını iade almak isteyenler, tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edebilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyla ilgili olarak Üsküdar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaat etmiş, 7 Mart 2011’de kararını açıklayan heyetse ücretin Tanal’a iadesine hükmetmişti.

‘Karar emsal niteliğinde’

Karar üzerine harekete geçen İETT Genel Müdürlüğü avukatlarıysa heyetin kararının iptali istemiyle İstanbul 1’inci Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Dört yıl süren davada mahkeme, İETT’nin talebini reddetti.

Kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten Milletvekili Tanal, İETT’nin kart bedeli adı altında ücret alamayacağını söyledi.

Tanal şöyle konuştu: “Şehirde tahminen sekiz milyon adet İstanbulkart kullanıcısı var. Boş İstanbulkart 10 liraya satılıyor. Bu bir haksızlık. Bu bedel, Tüketici Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı. Vatandaşlarımız müracaat edip ücreti geri alabilirler.”

Mahkemenin kararını değerlendiren Tüketici Derneği Genel Başkanı Avukat Bülent Deniz de maliyeti 10 kuruşu geçmeyen bir kart için 10 lira alınmasının hukuksuz olduğunu belirtti.