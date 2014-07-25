Tüketici krizlerden etkilenmedi



Dünyadaki krizlerin tırmanması temmuz ayında da Almanların tüketim eğilimini etkilemedi. Piyasa araştırma şirketi GfK'nın son raporunda Doğu Ukrayna anlaşmazlığına rağmen tüketicinin ekonomik canlanma ve gelir artışı beklentisinin değişmediği belirtiliyor.

Hanelerin gelir artışı beklentisi iki Alman devletinin birleşmesinden sonraki en yüksek düzeye ulaştı. Buna bağlı olarak tüketim harcamaları da önemli artış gösterdi. Üç bileşenden oluşan tüketim beklenti endeksi ağustos ayında tüketim harcamalarının daha da artacağına işaret ediyor.

İki bin tüketicinin katılımıyla yapılan anketten çıkan sonuç, para harcama eğiliminin dış siyasi faktörlerden etkilenmediği ve istikrar çizgisini koruduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Alman Futbol Milli Takımı'nın Brezilya'daki turnuvada dünya şampiyonu olmasının tetikleyici etki yapmadığına da işaret eden tüketim araştırmacısı Rolf Bürkl,”turnuvadan tüketim dopingi gelmesini beklemiyorduk, çünkü tüketim eğilimi şampiyonadan önce de son derece güçlüydü”, diyor. Ancak Bürkl, ekonomik büyümenin en önemli kaynaklarından biri olan tüketim harcamalarının aniden çökmesine yol açabilecek sayısız risk bulunduğunu ve son anketin Malezya yolcu uçağının Ukrayna'dan düşürülmesinden önce yapıldığını da hatırlatıyor. Ukrayna krizindeki tehlikeli tırmanışın ağustos ayında tüketim eğilimini olumsuz etkileyebileceği görüşüne diğer uzmanlar da katılıyorlar.

Konjonktür beklentisi oldukça yükselir, gelir beklentisi ise rekor düzeye çıkarken dayanıklı tüketim malları edinme eğiliminin cüzi oranda bel vermesinin para harcama hevesinin kırıldığı anlamına gelmediği de belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın gösterge faizini sıfır çizgisine yaklaştırmasının daha önceki faiz indirimleri kadar şok etkisi yapmadığı dikkat çekiyor. Tasarruf mevduat faizlerinin enflasyon oranının altına inmesi nedeniyle bu hesaplardaki paralar otomobil, mobilya, seyahat ya da başka çeşit özel tüketim harcamaları şeklinde elden çıkarılıyor. Son tüketim harcamaları endeksi tasarruf hesaplarını enflasyondan kaçırma eğiliminin zayıfladığını gösteriyor.