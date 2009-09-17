Tüketici krizde çikolatayla stres attı

Ülker'in çikolatada 7 ayda yüzde 18, pazarın ise yüzde 14 büyüdüğünü söyleyen Ali Ülker, bayramın da etkisiyle büyümenin devam edeceğini belirtti. Ülker, "İnsanlar krizde birçok lüksünden feragat etti, harcamaları kıstı. Ancak çikolata tüketmekten vazgeçmedi" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ülker Grubu Başkanı Ali Ülker, çikolatada yılın 7 ayında yüzde 18'lik büyüme kaydettiklerini, 2009'u yüzde 20 büyüme ile kapatma hedefleri bulunduğunu söyledi. Ülker, çikolata ve şekerin yüzde 15'inin bayramlarda satıldığını hatırlatarak, Türkiye'de yılda 14 bin 500 ton şeker satışı yapıldığını bildirdi. Ülker'in ikramlık şeker satışının 2 bin 200 ton olduğunu belirten Ülker, bayram dönemlerinde 11 bin tonun üzerinde olan ikramlık çikolata pazarında da Ülker'in satışlarının 4 bin 700 ton seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Bayram cirosu 100 milyon TL

İkramlık çikolatada tonaj pazar paylarının yüzde 33, ciro pazar paylarının yüzde 35, toplam çikolata pazarında ise yüzde 60 olduğunu bildiren Ülker, "Bayram dönemlerinde normal çikolata satışlarımızın 3 katı kadar bayramlık çikolata satışı gerçekleşmektedir. Bayram dönemlerinde satılan üç çikolata kutusundan biri Ülker... Bayramlık satışlarda Ülker'in cirosu 100 milyon liraya ulaşıyor. Bu yıl da büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çikolatada yılın 7 ayında yüzde 18'lik büyüme kaydettiklerini, bu rakamın son yıllardaki en önemli büyümelerden biri olduğunu söyleyen Ali Ülker, sözlerine şöyle devam etti:

"Çikolata pazarı bizden dolayı yüzde 14 büyüdü. Bu trendin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Sonbaharda daha da büyümeyi hedefliyoruz, piyasamıza yatırım yapmayı düşünüyoruz. 2009'u yüzde 20 ile kapatma hedefimiz var. Çoğunlukla Türkiye ekonomisine paralel büyümeler gösterdik. ekonominin hızlı büyüdüğü yıllarda biz çarpı iki oluyorduk. Bu yıl istisna oldu. Bu da krizi çok ciddiye almamızdan kaynaklandı. İnsanlar krizde birçok lüksünden feragat etti, harcamalarında kısıntıya gitti. Ancak küçük lükslerden (çikolata tüketme) kaçmayı doğru bulmamış olsalar gerek."

Son yıllarda açık ürünlere kayışın arttığına değinen Ülker, "Tüketicilere sokakta, pazarda satılan açık ürünlerden ziyade yine kontrollü olarak özel tezgah ve standlarda, kapalı mekanlarda satılan dökme ürünleri tüketmelerini tavsiye ederim" dedi.

Ali Ülker, bu yıl da fiyatlarını uygun seviyelerde tutmaya gayret ettiklerini, ekonomik ürünlerinin de bulunduğunu anlatarak, krizden dolayı şeker ve çikolata satışlarında düşüş beklemediklerini kaydetti.

Godiva'nın Türkiye'ye gelmesi için çalışıyoruz

Ali Ülker, Godiva'nın da büyüdüğünü belirtti. Ülker, "Yeni pazarlara açılımla büyüyor. İkramlık üzerine yoğunlaşan bir şirket. Oradan, ikramlık pazarını Türkiye'de nasıl büyütürüz diye bizim de alacağımız dersler var. Dersimizi çalışıyoruz. Godiva daha Türkiye'ye gelmedi. Çalışıyoruz" diye konuştu.