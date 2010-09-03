Tüketici kredisi kullanımı rekor seviyede

T24- Ekonominin ivme kazanması, tüketici güvenini artırdı ve kredi kullanımı rekor seviyeye çıktı.





Ağustos sonu itibarıyla 10 milyon kişi bankalardan konut ve araba satın almak için 55 milyar lira, günlük ihtiyaçlarını karşılamak borcunu kapamak için de 54 milyar lira kullandı. Kredilerdeki artışa karşılık takibe düşme oranında ise yüzde 14’lük düşüş görüldü.





Gazetevatan'ın haberine göre, Türkler, faizlerin düşmesi, bankaların birbirinden cazip kredi paketleri sunması karşısında rekor borçlanmaya gitti. Türkiye Bankalar Birliği Haziran 2010 itibarıyla bankalardan tüketici kredisi kullananların sayısının 9 milyon 826 bin 815 kişiye ulaşırken, kredi miktarının da 102 milyar 488 milyon lirayı bulduğunu açıkladı. Kredilerdeki artış oranının Haziran ayından sonra da ivme kaybetmeksizin devam ettiği dikkati çekerken Ağustos sonu itibarıyla kullanılan kredi miktarının toplamda 109 milyar 346 milyon TL’yi bulduğu belirlendi. Kredi kullanan kişi sayısının da Ağustos sonu itibarıyla 10 milyon barajını geçtiği tahmin ediliyor.







Haziran rakamları





TBB’nin web sitesinde yayınlanan tüketici kredileri ve konut kredileri Haziran 2010 raporuna göre, sadece Nisan-Haziran 2010 döneminde, 2 milyon 22 bin 405 kişiye 24 milyar 775 milyon lira tutarında tüketici kredisi kullandırıldı. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 11 oranında arttı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre de yüzde 16 oranında büyüdü. Nisan-Haziran 2010 dönem sonu itibarıyla tüketici kredileri bakiyesi 102 milyar 488 milyon lira, kredi kullanan toplam kişi sayısı 9 milyon 826 bin 815 oldu.





Ancak Merkez Bankası’nın verilerine bakıldığında kullanılan toplam tüketici kredisi tutarının Haziran’dan sonra da hızlı artmaya devam ettiği ve Ağustos sonunda 109 milyar 346 milyon lirayı bulduğu görülüyor. Bu kredilerin 54 milyar 296 milyon liralık kısmını tüketiciler günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere ‘İhtiyaç kredisi’ paketi ile aldı. Konut kredisi kullanımı 50 milyar 739 milyon lirayı bulurken, otomobil alımı için de 4.3 milyar TL kullanıldı.



Bu arada yine Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı borcu 39.1 milyar TL oldu. Son dönemde kredi kartı bakiyesinin çok fazla artmadığı buna karşılık bireysel kredi bakiyesinin arttığı dikkat çekerken bankacılar durumu “Vatandaş kredi kartı borcunu taksitlendirmek yerine faizi çok daha makul olan bireysel kredi alıp kredi kartı borcunu kapatmayı öğrendi” şeklinde yorumluyor. Kredi kartı bakiyesi Ocak ayında da 38.8 milyar TL seviyesindeydi.





Kişi başı 12.3 bin lira kredi çekildi





NİSAN-Haziran 2010 dönemi içinde kullandırılan kredi verilerine göre kişi başı ortalama tüketici kredileri miktarı 12.3 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Bu büyüklük konut kredilerinde 69.7 bin lira, taşıt kredilerinde 31.5 bin lira oldu. Vade dağılımına göre ise en fazla tercih edilen 25-36 ay vade dilimi olurken, bunu 73 ay ve üzeri ile 37-48 ay vade dilimleri izledi.





Borç arttı ancak takip oranı azaldı





Borç bakiyesi arttığında genel olarak geri dönmeme oranı da yükselirken son dönemde bu tabloda da oldukça olumlu bir havanın ortaya çıktığı dikkat çekiyor. Nisan-Haziran 2010 dönemi itibarıyla 3 milyar 828 milyon lira olan idari ve kanuni takipteki krediler, toplam tüketici kredileri bakiyesinin yüzde 3.74’ünü oluşturdu. Aynı dönemde kanuni takipteki krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 682 milyon lira oldu. Dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 15’ini taşıt, yüzde 24’ünü konut, yüzde 56’sını ihtiyaç kredileri ve yüzde 5’ini diğer krediler oluşturdu.

