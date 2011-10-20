-Tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 210 milyar lira oldu ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı, 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla 210 milyar 96 milyon 667 bin lira oldu. Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 1 milyar 96 milyon 803 bin liralık artış meydana geldi. Tüketici kredileri de 1 haftada 769,4 milyon liralık artışla, 157 milyar 402,2 milyon liradan 158 milyar 171,6 milyon liraya yükseldi. Bunun 68 milyar 563,9 milyon lirası konut, 6 milyar 422,9 milyon lirası taşıt, 83 milyar 184,9 milyon lirası diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 327,4 milyon liralık artışla, 51 milyar 597,6 milyon liradan 51 milyar 925 milyon liraya çıktı. TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 51 milyar 859,7 milyon lira olarak hesaplandı. Bunun 24 milyar liralık kısmı taksitli, 27,8 milyar liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu. Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da yaklaşık 61,4 milyon liradan 65,3 milyon liraya yükseldi.