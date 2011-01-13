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Ekonomi

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI TUTARI 165 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 20:04

-TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI TUTARI 165 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 7 Ocak 2011 itibariyle, 31 Aralık 2010'a göre 403,7 milyon lira azalarak 167 milyar 764 milyon 72 bin bin liraya geriledi. Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 31 Aralık tarihinde 168 milyar 167 milyon 777 bin lira düzeyindeydi. Merkez Bankası verilerine göre, bu tutarın 125 milyar 140 milyon 627 bin lirası tüketici kredilerinden, 42 milyar 623 milyon 445 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. 7 Ocak 2011 tarihi itibarıyla konut kredileri 57 milyar 552 milyon 791 bin lira, taşıt kredileri 5 milyar 377 milyon 449 bin lira, diğer krediler 62 milyar 210 milyon 387 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 46 milyar 454 milyon 715 bin lirası kamu bankaları, 54 milyar 948 milyon 452 bin lirası özel bankalar ve 23 milyar 737 milyon 460 bin lirası da yabancı bankaları içeriyor. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 18 milyar 980 milyon 613 bin lirası taksitli, 23 milyar 595 milyon 960 bin lirası taksitsiz kredi kartından oluştu. Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları şöyle oldu:           .                          24.12.2010      31.12.2010    07.01.2011                         ---------------------    -------------    -------------  ------------   Tüketici Kredileri ve     165.039.108      168.167.777   167.764.072         Bireysel Kredi Kartları   ..Tüketici kredileri    123.099.423      124.935.513   125.140.627               ..Konut                  56.420.983       57.255.517    57.552.791                  ..Taşıt                   5.115.818        5.348.838     5.377.449                 ..Diğer                  61.562.621       62.331.158    62.210.387                 Bireysel Kredi            41.939.685       43.232.264    42.623.445               Kartları                          .TL Taksitli             18.727.213       19.147.367    18.980.613                .TL Taksitsiz            23.157.274       24.033.896    23.595.960             

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