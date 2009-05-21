tüketici kredileri ve kredi kartları borçları arttı

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı bir haftada yaklaşık 327,7 milyon lira artarak 15 Mayıs itibarıyla 114 milyar 708,9 milyon liradan 115 milyar 36,6 milyon liraya çıktı.



Bunun 81 milyar 791,6 milyon lirası tüketici kredilerinden 33 milyar 244,9 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.



Tüketici kredileri 15 Mayıs tarihi itibariyle 45,2 milyon lira artarak 81 milyar 791,6 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri 8 Mayıs tarihi itibarıyla 81 milyar 746,5 milyon lira düzeyindeydi.



Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 37 milyar 852 bin lira, taşıt kredileri 4 milyar 669,3 milyon lira, diğer krediler 39 milyar 270,3 milyon lira olarak hesaplandı.



Tüketici kredilerinin yaklaşık 27,4 milyar lirası kamu bankaları, yaklaşık 36 milyar lirası özel bankalar ve 18,3 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor.



TL cinsinden bireysel kredi kartlarının kullanım tutarı ise 15 Mayıs tarihi itibariyle 32 milyar 962,4 milyon liradan 33 milyar 244,9 milyon liraya çıktı.



TL cinsinden bireysel kredi kartlarının 11 milyar 472,3 milyon lirası taksitli, 21 milyar 735,1 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu.



(GZA-KUM)

