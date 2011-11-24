-Tüketici kredileri ve kart kullanımı azaldı ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı 18 Kasım 2011 itibariyle 211 milyar 909 milyon 925 bin lira oldu. Merkez Bankası haftalık bültenine göre, toplam tutarda bir haftada 114 milyon 285 bin lira azalış meydana geldi. Tüketici kredileri de bir haftada 7 milyon 470 bin liralık azalışla, 159 milyar 501 milyon 269 liradan, 159 milyar 493 milyon 799 bin liraya geriledi. Bunun 69 milyar 128 milyon 543 bin lirası konut, 6 milyar 520 milyon 588 bin lirası taşıt, 83 milyar 844 milyon 668 bin lirası da diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 106 milyon 815 bin liralık azalışla 52 milyar 416 milyon 126 bin liraya ulaştı. TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 52 milyar 323 milyon 958 bin lira olarak hesaplandı. Bunun 24 milyar 696 milyon 325 bin liralık kısmı taksitli, 27 milyar 627 milyon 633 bin liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu. Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 83 milyon 829 bin liradan, 92 milyon 168 bin liraya yükseldi.