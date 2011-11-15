-Tüketici kredileri ve kart kullanımı arttı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı 4 Kasım 2011 itibariyle 212 milyar 140 milyon 748 bin lira oldu. Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 776 milyon 573 bin lira artış meydana geldi. Tüketici kredileri de bir haftada 217 milyon 492 bin liralık artışla, 159 milyar 278 milyon 931 bin liradan, 159 milyar 496 milyon 423 bin liraya yükseldi. Bunun 69 milyar 352 milyon 70 bin lirası konut, 6 milyar 555 milyon 742 bin lirası taşıt, 83 milyar 588 milyon 611 bin lirası da diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 559 milyon 81 bin liralık artışla 52 milyar 644 milyon 325 bin liraya ulaştı. TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 52 milyar 586 milyon 89 bin lira olarak hesaplandı. Bunun 24 milyar 775 milyon 165 bin liralık kısmı taksitli, 27 milyar 810 milyon 924 bin liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu. Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 58 milyon 564 bin liradan, 58 milyon 236 bin liraya düştü.