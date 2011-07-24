-TÜKETİCİ KREDİLERİ KULLANIMI ARTTI ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları kullanım tutarı 2010 yılı sonundan bu yana yüzde 19,3 artarak, 200 milyar 690 milyon 978 bin liraya ulaştı. Tüketici kredileri ve kredi kartları kullanım tutarı, 31 Aralık 2010 itibariyle 168 milyar 167 milyon 777 bin lira düzeyindeydi. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu tarihte 124 milyar 935 milyon 513 bin lira düzeyinde bulunan tüketici kredileri de 15 Temmuz 2011 tarihe kadar geçen süreçte yüzde 21,4 oranında artış gösterdi ve 151 milyar 690 milyon 227 bin liraya çıktı. 2010 sonunda 43 milyar 232 milyon 264 bin lira olan bireysel kredi kartları kullanım tutarı da 15 Temmuz itibariyle 49 milyar 751 bin liraya yükseldi. Bireysel kredi kartları kullanım tutarındaki oransal artış yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. -KONUT KREDİLERİ- Söz konusu dönemde konut kredilerindeki artış ise yüzde 17,1 oldu. Geçen yılın sonunda 57 milyar 255 milyon 517 bin lira olarak hesaplanan konut kredileri, 15 Temmuz 2011 itibariyle 67 milyar 61 milyon 780 bin lira oldu. Taşıt kredileri bu dönemde yüzde 16,4 artışla 5 milyar 348 milyon 838 bin liradan 6 milyar 225 milyon 155 bin liraya, diğer krediler ise yüzde 25,8'lik artışla 62 milyar 331 milyon 158 bin liradan 78 milyar 403 milyon 292 bin liraya yükseldi. -TÜKETİCİ KREDİLERİNİN BANKALARA GÖRE DAĞILIMI- Tüketici kredilerin bankalara göre dağılımına bakıldığında ise karşılaştırma yapılan dönemde kamu bankalarını içeren tüketici kredileri 46 milyar 313 milyon 818 bin liradan 59 milyar 20 milyon 799 bin liraya (yüzde 27,4), özel bankaların tüketici kredileri 54 milyar 877 milyon 714 bin liradan 67 milyar 676 milyon 471 bin liraya (23,3), yabancı bankaların tüketici kredileri ise 23 milyar 743 milyon 981 bin liradan 24 milyar 992 milyon 957 bin liraya (yüzde 5,3) çıktı.