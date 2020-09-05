Tüketici kredileri cari açığı körükleyince vade sayısı azaltıldı

BDDK, Cuma günü açıkladığı kararla, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdi. Vadeyi kısaltarak taksit tutarlarının artmasına neden olan düzenlemenin tüketici kredilerinde fren etkisi yapması bekleniyor. Kararın, cari açıktaki önlenemeyen artışı yavaşlatma amacı güttüğü tahmin ediliyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında tüketici kredilerinin cari açığı körüklediğini belirterek önlem alınması gerektiğini söylemişti. Prof. Dr. Hakan Kara şunları söylemişti:

“Tüketici kredileri hâlâ hızlı artıyor. Tüketici kredilerinin de yavaşlaması için hem zorunlu karşılık düzenlemesinde parametreleri değiştirmek lazım, hem BDDK’nın bir takım tedbirler almasında fayda var. Çünkü tüketici kredisiyle cari açık arasında çok güçlü bir ilişki var. Ve cari açık son gaz devam ediyor. Yılın ilk 6 ayı itibarıyla 20 milyar dolar açık verdik. Benim tahminim, açık Ekim gibi 30 milyar dolara yükselecek. Dolayısıyla cari denge tarafından elimizi biraz daha çabuk tutmamız lazım. Tüketici kredileri tarafından bir miktar daha kısıtlamaya ihtiyaç var.”

Ekonomi Servisi