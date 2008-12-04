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Ekonomi

Tüketici kredileri 82 milyar YTL’ye indi

Tüketici kredileri 28 Kasım itibariyle 91,6 milyon YTL azalarak 82 milyar 5 milyon YTL'ye indi.

04 Aralık 2008 02:00

Tüketici kredileri 28 Kasım itibariyle 91,6 milyon YTL azalarak 82 milyar 5 milyon YTL'ye indi.

Tüketici kredileri 21 Kasım sonu itibarıyla 82 milyar 96,6 milyon YTL düzeyindeydi.

Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 37 milyar 854,7 milyon YTL, taşıt kredileri 5 milyar 542,1 milyon YTL, diğer krediler 38 milyar 608,2 milyon YTL olarak hesaplandı.

Tüketici kredilerinin yaklaşık 25,6 milyar YTL'si kamu bankaları, yaklaşık 37,8 milyar YTL'si özel bankalar ve 18,6 milyar YTL'si de yabancı bankaları içeriyor.

YTL cinsinden bireysel kredi kartlarının kullanım tutarı ise Kasım ayının son haftası itibariyle 32 milyar 239,6 milyon YTL'den 32 milyar 592,6 milyon YTL'ye çıktı.

YTL cinsinden bireysel kredi kartlarının 12 milyar 193,1 milyon YTL'si taksitli, 20 milyar 360,1 milyon YTL'si taksitsiz kredi kartından oluştu.

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