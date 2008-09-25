Tüketici kredileri 81 milyar YTL'yi geçti

Tüketici kredileri 19 Eylül itibarıyla 206,6 milyon YTL artarak 81 milyar 771,1 milyon YTL'ye çıktı. Söz konusu krediler, 12 Eylül tarihi itibarıyla 81 milyar 564,5 milyon YTL düzeyinde idi.



Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 37 milyar 763 milyon YTL, taşıt kredileri 5 milyar 847,3 milyon YTL, diğer krediler 38 milyar 160,8 milyon YTL olarak hesaplandı.



Tüketici kredilerinin yaklaşık 24,9 milyar YTL'si kamu bankaları, yaklaşık 38 milyar YTL'si özel bankalar ve 18,9 milyar YTL'si de yabancı bankaları içeriyor. Bireysel kredi kartları ise 19 Eylül itibarıyla 31 milyar 810,9 milyon YTL'den 31 milyar 405,9 milyon YTL'ye indi.



YTL cinsinden bireysel kredi kartlarının 12 milyar 85,8 milyon YTL'si taksitli, 19 milyar 284,4 milyon YTL'si taksitsiz kredi kartından oluştu.

