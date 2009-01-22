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Ekonomi

Tüketici kredileri 113,5 milyara indi

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı bir haftada 113 milyar 510,4 milyon TL'ye indi.

22 Ocak 2009 02:00

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı bir haftada 355,1 milyon TL azalışla 113 milyar 865,6 milyon TL'den 113 milyar 510,4 milyon TL'ye indi.

Bunun 80 milyar 382,4 milyon YTL tutarı tüketici kredilerinden, 33 milyar 128,1 milyon TL'si de bireysel kredi kartlarından oluştu.

Tüketici kredileri 16 Ocak itibariyle 515,9 milyon TL azalarak 80 milyar 382,4 milyon TL'ye indi. Tüketici kredileri 9 Ocak itibarıyla 80 milyar 898,3 milyon TL düzeyindeydi.

Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 37 milyar 298,7 milyon TL, taşıt kredileri 5 milyar 202,3 milyon TL, diğer krediler 37 milyar 881,3 milyon TL olarak hesaplandı.

Tüketici kredilerinin yaklaşık 25,3 milyar YTL'si kamu bankaları, yaklaşık 36,6 milyar TL'si özel bankalar ve 18,4 milyar TL'si de yabancı bankaları içeriyor.

TL cinsinden bireysel kredi kartlarının kullanım tutarı ise 16 Ocak itibariyle 32 milyar 967,3 milyon TL'dan 33 milyar 128,1 milyon TL'ye çıktı.

TL cinsinden bireysel kredi kartlarının 11 milyar 870,5 milyon TL'si taksitli, 21 milyar 216,3 milyon TL'si taksitsiz kredi kartından oluştu.

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