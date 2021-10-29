Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu'ndan fahiş fiyat açıklaması: Para cezalarıyla yetinmeyelim, hapis cezası olmalı

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında 5 zincir market ile bir tedarik şirketine para cezası vermesini yeterli bulmayan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu para cezaları beni hiç ilgilendirmiyor. Tüketicinin cebinden haksız yere çıkartılan milyarlarca lira nasıl geri gelecek? Gelmeyecek elbette. Bu nedenle para cezalarıyla yetinmeyelim, bundan sonra çok daha ağır yaptırımlar getirelim, daha net söylüyorum hapis cezası olmalı.” dedi.

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle zincir market ve tedarik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı. Kurum, zincir marketler BİM, A101, Migros, Şok ve CarrefourSA ile tedarikçi Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola’ya toplam 2 milyar 700 milyon lira para cezası verdi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da Rekabet Kurumu'nun para cezası kararının ardından konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tüketicilerin güveninin zedelendiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Tüketicinin bu zincir marketlere olan güven duygusu zedelenmiştir"

“Bunun iki sonucu vardır. Bu cezaları ödeyecekler. Tamam Hazine'ye kaynak aktarılacak o bizi ilgilendirmiyor. Birincisi tüketicinin bu mağazalara olan güven duygusu zedelenmiştir. İkincisi de gelecekte aynı şekilde tavırlar devam edecekse bu işin sonu hiç iyi olmaz. Tüketicinin cebinden haksız yere çıkartılan milyarlarca lira nasıl geri gelecek? Gelmeyecek elbette. Bu nedenle para cezalarıyla yetinmeyelim, bundan sonra çok daha ağır yaptırımlar getirelim daha net söylüyorum hapis cezası olmalı.”

“Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı'nın mobil uygulamasını indirsinler"

Tüketicilerin fahiş fiyatlara karşı önlem alması için Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasını indirmelerini öneren Ağaoğlu, “Bakın bununla ilgili bile ben tüketicilere tavsiye ediyorum. Mobil tüketici uygulaması var. Ücretsiz olarak hem cep telefonlarına indirilebilir. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı bildirimi ile ilgili de bir uygulama geliştirdi. Haksız fiyat bildiriminin uygulamasını tüketiciler cep telefonlarına indirsinler.” dedi. (ANKA)