Tüketici Hakları Derneği: Türkiye'de 25.5 milyon açlık sınırının, 51 milyon da yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor

Birbiri ardına gelen zamlar karşısında büyük kayıplar yaşayan tüketiciler, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'ne buruk girdi. Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, Türkiye'de 25.5 milyon kişinin açlık sınırının, 51 milyon vatandaşın da yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi. THD'nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, ülke nüfusunun yüzde 90'ına karşılık gelen 76.5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürüyor. Çakar, “Tüketici haklarına değil, sermayenin yararına öncelik tanındığı için halkımız bu durumda'' dedi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, başkan Çakar, 15 Mart'ın tüm dünyada Tüketici Hakları Günü olarak belirlendiğini, tüketicilerin yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bugünde Türkiye'deki tüketicilerin aç ve yoksul durumda olduğunu söyledi. Tüketicilerin çoğunluğunun temel gereksinimlerine erişemediğini belirten Turhan Çakar, “Türkiye'de açlık ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Tüketicilerin ezici çoğunluğu geçim sıkıntısı çekmektedir” dedi.

Başkan Çakar, Türkiye'nin de imza attığı evrensel tüketici haklarının birçok yönüyle ihlal edildiğini, atılan imzaların gereklerinin yerine getirilmediğini belirtirken, “Tüketiciler, kendileri ile ilgili yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmemekte, tüketici örgütlerinin görüş ve önerileri yasal düzenlemelere yansımamaktadır” dedi.

Başkan Çakar, Türkiye'de tüketicilerin haklarının değil, sermayenin yararının ve çıkarlarının ön plana alındığını, ekonomik göstergelerin de bu durumun çok açık kanıtı olduğunu söyledi. Tüketici haklarının uygulanmasının kalkınma ve gelişmeyi sağlayacağına işaret eden Turhan Çakar, “Evrensel tüketici haklarının ülkemizde eksiksiz olarak uygulanmasını bekliyoruz. Böylece hem tüketiciler haklarına erişebilir, hem de ülkemizin kalkınması ve gelişmesi sağlanır” dedi.