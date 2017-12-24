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Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru limiti 6 bin liraya yükseldi

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapılarak başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseldiğini belirtti

24 Aralık 2017 18:12

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapılarak başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseldiğini belirtti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programı 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya\'da gerçekleştirildi.
Tüketici hakem heyeti raportörleri, Yargıtay Üyeleri, tüketici hukuku alanında çalışan öğretim üyeleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan 1170 kişilik bir katılımcı ile toplantılarına başlayan eğitim programında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, “Dünyada hızla değişen ekonomik faaliyetleri en çok hissedenler, tüketicilerdirö dedi ve “Bu değişimin beraberinde yeni tüketici sorunlarını ortaya çıkarttığınıö ifade etti 
Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğundan bahseden Çiftci, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz tüketicilerinin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları hususlarına büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaları da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarda ayrıca değişen tüketici ihtiyaçlarını dünya uygulamaları ile birlikte dikkate alıyoruzö dedi.
Bakan Yardımcısı Çiftci, tüketici hakem heyeti raportörlerinin tüketicilerin hak arama yollarının en önemli parçası olduğunu ifade ederek onlarla beraber olmaktan ve katkılarıyla tüketicinin korunması alanında mükemmeli yakalayabilmek için neler yapılabileceğini tartışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN 7/24 BAŞVURU 
2017 yılı başından itibaren Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS ) ile tüketicilerin e-devlet kapısı üzerinden 7/24 şikayetlerini tüketici hakem heyetlerine iletebilmelerini sağlayarak hak arama yollarına başvuruyu kolaylaştırdıklarından bahseden Bakan Yardımcısı Çiftci,  diğer taraftan Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttükleri UYAP ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak elektronik tebligat entegrasyonu sayesinde tüketici hakem heyeti kararlarına itiraz, tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsilatında yaşanan bütün sorunların çözüleceğini vurguladı. 
Tüketici hakem heyetlerinin tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumada büyük rol üstlendiğini kaydeden Çiftci, yıllar bazındaki başvuru sayılarının tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine güvenini gösterdiğinin altını çizdi.
Bakan Yardımcısı Çiftci, hakem heyetlerine başvuruya ilişkin parasal sınırlarla alakalı kanun değişikliği yapıldığını ve tüketici hakem heyetlerine başvuru limitlerinin 6.000 TL\'ye yükseldiğini belirtti.
ÖNEMLİ BİR MODEL OLACAK
Tüketici hakem heyetlerini çağın gereklerine ayak uydurabilmeleri için işlem yoğunlukları, usul ekonomisi ve benzeri hususları göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Çiftci, \"Tüketici hakem heyetlerini karar mercii olarak merkezileştiriyoruz. Bu sayede personel ve kaynakların etkin kullanımı ve ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma sağlayacağız. Bu çalışma 1 Aralıkta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulunda da büyük beğeni topladı. Söz konusu çalışma devletin sunduğu hizmetler için önemli bir model olacak\" diye konuştu.

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