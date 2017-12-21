Tüketici güveninde kesintisiz düşüş sürüyor

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Tüketici güveninde Ağustos ayında başlayan düşüş kesintisiz sürüyor. Aralık ayında \"tasarruf etme ihtimali\" yüzde 2.9\'luk düşüşle yüzde 18 değerinin de altına indi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azaldı; Kasım ayında 65.2 olan endeks Aralık ayında 65.1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarak Aralık ayında 84.8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 87.1 iken, Aralık ayında yüzde 0.5 artarak 87.5 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi Kasım ayında 70.9 iken, Aralık ayında yüzde 0.5 azalarak 70.6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2.9 azaldı. Kasım ayında 18 olan endeks, Aralık ayında 17.5 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı. (Grafik, Tablo)