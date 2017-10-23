T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tüketici güveni üç aydır aralıksız düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) –  Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır kesintisiz düşüyor

23 Ekim 2017 14:05

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) –  Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır kesintisiz düşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 düşüşle, 67.3’e indi.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Tüketici güven endeksi Eylül ayında 68.7 düzeyindeydi.
Endeksin alt kalemlerinden;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.9 düşüşle, 87’ye
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.5 düşüşle 90.4’e
gerilerken,
- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.6 artışla, 70.9’a
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4.2 artarak, 21’e
yükseldi.
(Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirEkim DHATüketicilerinTürkiyeKurumu TÜİKTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkimTüketiciEylülEndeksinHaneninGenelTasarrufGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24