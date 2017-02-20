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Ekonomi

Tüketici güveni, şubat ayında düştü

Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı

20 Şubat 2017 20:13

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı; ocak ayında 66,9 olan endeks değeri şubat ayında 65,7 oldu.

 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi azaldı


Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak şubat ayında 85,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.
 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88 oldu
 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,6 iken, Şubat ayında %0,7 oranında azalarak 88 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.


İşsiz sayısı beklentisi endeksi 67,9 oldu
 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında azalarak Şubat ayında 67,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
 

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21 oldu
 

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 oranında azaldı. Ocak ayında 22,4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.
   

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