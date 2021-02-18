Tüketici güveni son 2,5 yılın zirvesine çıktı: 84,5

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı. Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu. Böylece tüketici güven endeksi 2018 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Tüketici Güven Endeksi Ağustos 2018'de 88,2 puan seviyesine çıkmıştı.

TÜİK'in aktardığı bilgiler şöyle:

Hanenin maddi durumu endeksi 66,3 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında %4,1 oranında artarak 66,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 84,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında %0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 91,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 95,5 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2021



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Şubat 2021



