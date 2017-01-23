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Ekonomi

Tüketici güveni ocakta arttı

Tüketici güveni Ocak'ta yüzde 5,6 artışla 66,9 oldu

23 Ocak 2017 20:50

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 oranında arttı; 2016 Aralık ayında 63,4 olan endeks değeri 2017 Ocak ayında 66,9 oldu. Beklenti, 58.50 olması yönündeydi. 
 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 87,9 oldu
 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında artarak 2017 Ocak ayında 87,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor. 
 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88,6 oldu
 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2016 Aralık ayında 86 iken, 2017 Ocak ayında %3 oranında artarak 88,6 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.
 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 68,9 oldu
 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %5,4 oranında artarak, 2017 Ocak ayında 68,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,4 oldu


Tasarruf etme ihtimali endeksi %34 oranında arttı. 2016 Aralık ayında 16,7 olan endeks, 2017 Ocak ayında 22,4 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

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