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Ekonomi

Tüketici güveni Mart ayında yüzde 1.3 azaldı

İstanbul, 20 Mart (DHA) –  Tüketici güveni, Şubat ayındaki 72

20 Mart 2018 13:15

İstanbul, 20 Mart (DHA) –  Tüketici güveni, Şubat ayındaki 72.3 düzeyinden, Mart’ta yüzde 1.3 düşüşle 71.3 puana geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Hanenin maddi durumu
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 azalarak Mart ayında 90.6\'ya geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96.8 iken, Mart ayında yüzde 1.7 azalarak 95.1 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
İşsiz sayısı beklentisi
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 azalarak Mart ayında 73.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme olasılığı
Tasarruf etme olasılığı endeksi Şubat ayında 25.7 iken, Mart ayında yüzde 1.2 artışla 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme olasılığı olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik)

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