-Tüketici güveni Eylül ayında arttı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı. Ağustos'ta 91,7 olan endeks, Eylül ayında 93,7 değerine yükseldi. Tüketici Güven Endeksindeki artış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerin iyileşmesinden kaynaklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor. Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor. Tüketici Güven Endeksi'nde bir önceki aya göre aylık değişim oranları şöyle: /* . AYLAR Değişim oranı-yüzde . ------- ------------------ 2010-7 -0,64 8 -0,14 9 3,50 10 -1,54 11 2,61 12 -0,38 2011-1 0,33 2 2,49 3 -0,15 4 0,03 5 -0,65 6 3,84 7 -1,64 8 -3,26 9 2,1 */