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Ekonomi

Tüketici güveni Ekimde azaldı ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 12:13

-Tüketici güveni Ekimde azaldı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında azaldı. Eylül'de 93,7 olan endeks, Ekim ayında 89,7 değerine düştü. Tüketici Güven Endeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerin kötüleşmesinden kaynaklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor. Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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