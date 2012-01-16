-Tüketici güveni arttı ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Tüketici Güven Endeksi, 2011 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında arttı. Kasım ayında 91,0 olan endeks Aralık ayında 92,0 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin 2011 Aralık ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında arttı. Geçen yıl Kasım'da 91,0 olan endeks, Aralık ayında 92,0 değerine çıktı. Tüketici Güven Endeksindeki artış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerin iyileşmesinden kaynaklanıyor. Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor. Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor. 2010 ve 2011 yıllarında aylar itibariyle tüketici güven endeksi değerleri şöyle: /* AYLAR 2010 2011 ------ ------ ------ Ocak 79,2 91,3 Şubat 81,9 93,6 Mart 84,7 93,4 Nisan 85,8 93,5 Mayıs 86,6 92,9 Haziran 88,0 96,4 Temmuz 87,5 94,8 Ağustos 87,4 91,7 Eylül 90,4 93,7 Ekim 89,0 89,7 Kasım 91,3 91,0 Aralık 91,0 92,0 */