Tüketici güveni aralık ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azaldı; kasım ayında 59,6 olan endeks Aralık ayında 58,2 oldu.

Tüketici güven endeksi, Aralık 2018

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 75,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 77,4 iken, Aralık ayında %1,7 oranında azalarak 76 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 60,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 63,4 iken Aralık ayında %3,9 oranında azalarak 60,9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,6 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 20,1 iken, Aralık ayında %2,4 oranında artarak 20,6 oldu.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2018