Tüketici güveni altı yılın düşüğüne yakın

Tüketici güven endeksi, Haziran ayındaki yükselişinin ardından seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin etkisiyle Temmuz'da yüzde 2.7 düşüşle 6 yılın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Mayıs ayında 64.29 ile 6 yılın en düşüğüne geriledikten sonra Haziran'da 66.45 değerine yükselmişti. Endeks Temmuz'da ise yeniden düşüşe geçerek 64.66'ya geriledi.



İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Alt detaylara baktığımızda, gelecek 12 aylık döneme ait genel ekonomik durumda ve işsiz sayısı beklentisinde önceki aya kıyasla büyük bozulma söz konusu. Görünen o ki katılımcılar seçim sonrası belirsizliği beklentilerine yansıtmaya başladılar" dedi ve ekledi:



"Ayrıca genel olarak bozulmanın önümüzdeki 12 aylık döneme kadar uzaması, erken seçim ihtimalinin tüketiciler tarafından hesaba katıldığına işaret ediyor."



TÜİK verilerine göre Haziran ayında 89.48 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.8 azalarak, Temmuz ayında 84.33 oldu. TÜİK açıklamasında "Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir" görüşüne yer verildi.



Öte yandan verilere göre işsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.2 azalarak, Temmuz ayında 63.89 değerine düştü. TÜİK açıklamasında "Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı" görüşüne yer verildi.



Verilere göre, 2012'de güncellenmiş endeksin geri çekme yöntemi ile 2004-2011 değerlerinin mevcut endekse uyarlanmış haliyle veri Mayıs 2015'te Mart 2009'da görülen 61.55 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.



Seçimlerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında koalisyon görüşmeleri başlarken bankacılar Türkiye'nin doğusunda yaşanan olaylara karşın henüz bir hükümet kurulamamasını da bir risk unsuru olarak görüyorlar.



İlk tur görüşmelerin ardından tek koalisyon seçeneğini AKP ve CHP ile sınırlanması bu olasılığın gerçekleşmemesi halinde erken seçim ihtimalinin kuvvetlenebileceği belirtiliyor.



Genel seçimlerin ardından şu an 550 sandalyeli TBMM'de AKP'nin 258, CHP'nin 131, MHP'nin 80, HDP'nin 80, ve ayrıca bir bağımsız milletvekili bulunuyor.