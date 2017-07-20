Tüketici Güven Endeksi'ne göre kötümserlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici güven endeksi (TGE) , toplumdaki kötümserliğin iyileşme göstermekle birlikte sürdüğünü gösterdi.

TGE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında arttı; Haziran ayında 70 olan endeks değeri Temmuz ayında 71.3 oldu.

TGE, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen ve tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçüldüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanıyor.

TGE, 0-200 aralığında değer alabiliyor ve 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91.9 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 oranında artarak Temmuz ayında 91.9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95.7 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 97.3 iken, Temmuz ayında yüzde 1.6 oranında azalarak 95.7 değerine düştü.

Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74.4 oldu



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında artarak Temmuz ayında 74.4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23.3 oldu



Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5.8 oranında arttı. Haziran ayında 22.1 olan endeks, Temmuz ayında 23.3 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.