Tüketici güven endeksi yüzde 13.2 düşüşle 59.3'e geriledi

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Tüketici güven endeksi, Eylül ayında yüzde 13.2 düşüşle, Ağıustos’taki 68.3\'den, 60 düzeyinin de altına gerileyerek 59.3’e kadar indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

\"Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 10.4 azalışla 76.7’ye geriledi. Bu artış, azalış 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

\"Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88.3’ten yüzde 15.5 azalışla 74.6’ya geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

\"İşsiz sayısı beklentisi yüzde 9.3 azalışla 67.2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

\"Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 25.9 azalışla 25.3’ten, 20 düzeyinin de altına gerileyernek 18.8’e indi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.\"