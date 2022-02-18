Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklandı. Buna göre endeks, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı. Ocak ayında 73,2 olan endeks, şubat ayında 71,2 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu ocakta 56,1 puanken, şubatta yüzde 1,6 düşüşle, 55,2 puana düştü.

Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi şubatta yüzde 4,2 düşüşle 68,3 puana geriledi. Söz konusu endeks ocakta 71,3 seviyesindeydi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi şubatta 71,1 olurken, yüzde 3,8'lik düşüş kaydetti. Genel ekonomik durum beklentisi ocakta 74,5 puandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,7 düşüşle 89,4 puana geriledi. Ocakta bu endeks 90,9 olarak kaydedilmişti.