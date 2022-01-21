Tüketici güven endeksi ocakta 73,2'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,2 oranında artarak 73,2 puan oldu.

Endeks aralıkta 68,9 seviyesindeydi. Aynı dönemde;

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 3,6 artışla 54,1'den 56,1'e çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi yüzde 9,3 artışla 65,2'den 71,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin genel ekonomik durumu beklentisi yüzde 11,8 artışla 66,7'den 74,5'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 11,8 artarak, 89,6'dan 90,9'a çıktı.