Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 3.6 azaldı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77,3'e indi ve son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi mayıs ayında geriledi. Nisan ayında 80,2 olan endeks, Mayıs ayında yüzde 3,6 oranda gerileyerek 77,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64,0 olurken, Mayıs ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 61,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81,0 olurken, Mayıs ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 76,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,9 olurken, Mayıs ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 78,8 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Nisan ayında 92,8 olurken, Mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 92,2 olarak gerçekleşti.