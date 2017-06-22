Tüketici Güven Endeksi Haziran'da inişe geçti

Tüketici Güven Endeksi, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında art arda yükseldikten sonra, tüm alt endekslerin gerilediği Haziran ayında yeniden inişe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.8 azalarak, Mayıs ayındaki 72.8 düzeyinden 70'e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi azaldı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak Haziran ayında 90'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi: 100.6'dan 97.3'e düştü

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 100.6 iken, Haziran ayında yüzde 3.3 azalıp, 100 düzeyinin de altına gerileyerek 97.3 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi azaldı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 6.1 azalarak Haziran ayında 70.7'ye indi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 5.5 azaldı ve Mayıs ayında 23.3 olan endeks, Haziran ayında 22.1 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.



