Tüketici güven endeksi geriledi

Tüketici Güven Endeksi 2008 yılında yüzde 25,55 (23,99 puan) azalarak 69,90'a geriledi. Endeks 2007 Aralık ayında 93,89 düzeyindeydi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, "Tüketici Eğilim Anketi"nin 2008 Aralık ayı sonuçları açıklandı.



Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında ise yıllık bazda mevcut dönemde satın alma gücü endeksi, 82,66'dan 64,90'a, gelecek dönem satın alma gücü endeksi de 88,13'den 68,14'e geriledi.



Gelecek dönem genel ekonomik durum da 90,12'den 62,19'a, gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi ise 89,74'den 63,42'ye inerken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi ise 118,81'den 90,84'e indi.



Aralık ayı sonuçları



Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 (1,02 puan) artarak 68,88'den 69,90'a çıktı. Güven endeksindeki artış, "tüketicilerin mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dair değerlendirmelerinin iyileşmesinden" kaynaklandı.



Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında ise mevcut dönemde satın alma gücü endeksi, Kasım ayına göre azalarak 65,50'den 64,90'a, gelecek dönem satın alma gücü endeksi de 68,50'den 68,14'e geriledi.



Gelecek dönem genel ekonomik durum da 62,95'den 62,19'a, gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi ise 64,05'den 63,42'ye inerken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi ise 83,40'den 90,84'a çıktı.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

