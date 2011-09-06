Tüketici güven endeksi düşük çıktı

T24 - Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayında 3,5 puan azalarak 92,7 oldu.



Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayında 3,5 puan azalarak 92,7 oldu.



Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 96,2 puan düzeyindeydi.



GFK Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, tüketiciler ağustos ayında, "terör, futbol camiasındaki şike iddiaları ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarının istifalarını" gündemdeki en önemli olaylar olarak belirtti.



Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında ağustosta gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,7 puan (yüzde 1,6) azalarak 107,4 puana geriledi.



Genel ekonomik duruma yönelik beklenti de 8,2 puan (yüzde 6,7) azalarak 115,1 puana düştü. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 7,9 puan (yüzde 8,3) azalarak 87,1 puan olarak kaydedildi. Tasarruf eğilimi 3,9 puan (yüzde 6,8) artarak 61,3 puan olarak izlendi.

Avrupa ülkelerindeki tüketici güven endeksi



Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksinin ülkeler arası karşılaştırma yapma imkanı tanıdığı ifade edilen açıklamaya göre, Temmuz 2011 ile karşılaştırıldığında Ağustos’ta Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi 4 puan azaldı.



Ülkelere bakıldığında ise İngiltere ve İtalya’da 1, Bulgaristan’da 2, İspanya’da 4 ve Almanya’da ise 8 puanlık düşüş gözlemlendi.

Hesaplama yöntemi



Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre "hanenin maddi durumu", "ülkenin genel ekonomik durumu", "işsizlik oranı" ve "hane tasarrufları"na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor. Endeks 0’dan 200’e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100’den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.



Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.



Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.



Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen "İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı"nın "Tüketici Araştırması"nı Mayıs 2007’den bu yana Avrupa Komisyonu adına GFK Türkiye yürütüyor.



Araştırma, Avrupa Komisyonu ve GFK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.