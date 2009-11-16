Tüketici Güven Endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, "Aylık Tüketici Eğilim Anketi"nin 2009 Ekim ayı sonuçları açıklandı.



Buna göre eylül ayında 81,92 olan Tüketici Güven Endeksi ekimde 1,46 puan azalarak 80,46'ya indi.



Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde satın alma gücü endeksi eylül ayına göre 75,16'dan 74,02'ye, gelecek dönem satın alma gücü endeksi 78,74'den 77,66'ya, gelecek dönem genel ekonomik durum 76,28'den 76,23'e geriledi.



Gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi 73,08'den 72,61'e, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 106,35'den 101,77'ye indi.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'dan küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

