-TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 0,03 artarak 93,46'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi'' Nisan ayı sonuçları açıklandı. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den düşük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor. ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin Nisan ayı sonuçlarına göre, Mart ayında 93,43 olan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03 artarak 93,46 oldu. Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, Mart ayında 86,65 olan mevcut dönemin 6 ay öncesine göre satın alma gücü 87'ye çıkarken, 91,51 olan gelecek 6 aylık dönemin satın alma gücü 90,70'e geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde genel ekonomik durumu 93,33'e yükselirken, Mart'ta 93,07 olan gelecek 6 aylık dönemde iş bulma olanakları ise 92,88'e, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın alma uygunluğu da 103,38'e düştü. Mart ve Nİsan ayları itibarıyla Tüketici Güven Endeksi alt kalemleri ile değişim oranları şöyle: . Bir Önceki . Aya göre . Değişim . Oranları . Endeks (Yüzde) ---------- --------------- ---------------- . MART NİSAN MART NİSAN . ------- ------- ------ ------- Endeks 93,43 93,46 -0,15 0,03 ----------------- ------- ------ ------- ------- -Satın Alma Gücü 86,65 87,00 0,96 0,40 (Mevcut Dönem) -Satın Alma Gücü 91,51 90,70 0,46 -0,89 (Gelecek Dönem) -Genel ekonomik 92,51 93,33 -0,78 0,89 durum (Gelecek dönem) İş Bulma Olanağı 93,07 92,88 0,16 -0,21 (Gelecek Dönem) -Mevcut Dönemin Dayanıklı Tüketim 103,40 103,38 -1,28 -0,02 Malı Satın Alma Uygunluğu