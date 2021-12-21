Tüketici güven endeksi tarihi düşük seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre aralıkta endeks aylık bazda yüzde 3,1 oranında azaldı kasım ayında 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9'a indi. Böylece tüketici güven endeksi 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Endeks geçen ay yüzde 7,3 düşüş ile 71,1 puana gelmişti

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,9 iken, Aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,2 iken, Aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 olarak kaydedildi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 91,4 iken, Aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6'ya geriledi.