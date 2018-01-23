T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi açıklandı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91,1 oldu

23 Ocak 2018 16:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre %11,1 oranında arttı. 2017 Aralık ayında 65,1 olan endeks 2018 Ocak ayında 72,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91,1 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7,3 oranında artarak 2018 Ocak ayında 91,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,1 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2017 Aralık ayında 87,5 iken, 2018 Ocak ayında %9,7 oranında artarak 96,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 76 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7,7 oranında artarak 2018 Ocak ayında 76 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 26,2 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi 2017 Aralık ayında 17,5 iken, 2018 Ocak ayında %49,7 oranında artarak 26,2 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

ETİKETLER

Hanemaddi durum beklentisiendekstüketici güven endeksihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24