Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.02 arttı; yıllık enflasyon yüzde 10.35 (2)

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İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.35, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.22\'den yüzde 10.35\'e yükseldi. Yıllık enflasyon Aralık sonunda yüzde 11.92 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.23 olarak gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2.44, sağlıkta yüzde 2.42, konutta yüzde 2.34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı olurken, endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.99 ile haberleşme oldu.

Tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 16.02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, ev eşyası yüzde 13.49, giyim ve ayakkabı yüzde 12.63, lokanta ve oteller yüzde 11.42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplar oldu.

Ocak ayında, endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak ayında yüzde 0.99 yükseldi ve yıllık artış, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 13.69\'dan yüzde 12.14\'e gerilerken, on iki aylık ortalamalara göre artış da, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4.96\'dan yüzde 5.87 düzeyine çıktı.

Buna göre, aylık en fazla artış; yüzde 9.68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3.67 ile tütün ürünleri ve yüzde 3.41 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0.68 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu. (Grafik)