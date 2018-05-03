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Ekonomi

Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.87 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.85

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1

03 Mayıs 2018 13:10

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.87 arttı yıllık enflasyon yüzde 10.85 ile çift hanede kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87 arttı ve yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 4.69 ile yüzde 5.0 olan yıllık hedefe yaklaştı.
TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon da yüzde 10.85\'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.
Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan\'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03\'ü buldu.
Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37\'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36\'ya ulaştı.

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