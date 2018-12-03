Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) – Tüketici fiyatları Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.44 arttı, yıllık enflasyon yüzde 21.62 düzeyine çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayı verilerine göre, TÜFE Ekim bir önceki aya göre yüzde 1.44 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.63 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Kasım ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

-en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken,

- sağlıkta yüzde 0.57

- konutta yüzde 0.47,

- lokanta ve otellerde yüzde 0.41

- alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.17 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle Kasım ayında en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.46 ile ulaştırma olurken;

- ev eşyası yüzde 2.85,

- eğlence ve kültür yüzde 2.08,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 ve

- gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.74 düştü.

TÜİK tüketici fiyatları endeksinde yıllık en yüksek artışlar ise şöyle sıralandı:

- ev eşyası yüzde 32.73,

- çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.87,

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25.66,

- konut yüzde 24.76 ve

- eğlence ve kültür yüzde 21.18 düştü.

“İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey\'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.”

“Kasım 2018\'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.\" (Grafik)