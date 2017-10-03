Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.65 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.20

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.65 ile beklentilere yakın yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.20 ile iki haneli düzeyini korudu. Üretici fiyatları da Eylül\'de yüzde 0.24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 7.29 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9.98 yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları da dokuz ayda yüzde 9.78 artarken, yıllık üretici enflasyonu da yüzde 16.28\'i buldu. Üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.26\'ya çıktı.