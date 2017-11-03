Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.90

İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 2.08 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.90 ile iki haneli düzeyini korudu. Üretici fiyatları da Eylül\'de yüzde 1.71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk 10 ayında yüzde 9.52 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 10.37 yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları da 10 ayda yüzde 11.66 artarken, yıllık üretici enflasyonu da yüzde 17.28\'i buldu. Üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.47 düzeyinde gerçekleşti.