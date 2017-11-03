T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.90

İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 2

03 Kasım 2017 13:07

İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 2.08 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.90 ile iki haneli düzeyini korudu. Üretici fiyatları da Eylül\'de yüzde 1.71 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk 10  ayında yüzde 9.52 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 10.37 yükseldi.
Yurt içi üretici fiyatları da 10 ayda yüzde 11.66 artarken, yıllık üretici enflasyonu da yüzde 17.28\'i buldu. Üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.47 düzeyinde gerçekleşti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHATüketiciEkimEylülTürkiyeKurumuYurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24